Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Bayrağına Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Bayrağına Yasağı

Eurovision Şarkı Yarışması\'nda Filistin Bayrağına Yasağı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla içeri alınmayacağını duyurdu. İsveç Filistin Grubu ise yarışmaya İsrail'in katılımını protesto edecek ve yerel sanatçıların da sahne alacağı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Malmö Emniyet Müdürlüğü, gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını ve Norveç ile Danimarka'dan polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

02.05.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Göteborg Post gazetesine EBU tarafından yapılan açıklamada, şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı ve ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı belirtildi.

İsveç Filistin Grubu'ndan yapılan açıklamada ise İsrail'in 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği aktarıldı.

Açıklamada, "Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması" ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı kaydedildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alacaklarını belirten Norling, Norveç ve Danimarka'dan de polis ekiplerinin destek için Malmö'ye geleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Filistin Bayrağı, Filistin, İsrail, Malmö, İsveç, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Bayrağına Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 Amazon ormanları değil İstanbul Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi Amazon ormanları değil İstanbul! Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin Bayrağına Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement