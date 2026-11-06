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EUS ve STS Eczacılık cumartesi günü yapılacak

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EUS ve STS Eczacılık cumartesi günü yapılacak
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Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık), 7 Kasım Cumartesi yapılacak.

(ANKARA) - Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık), 7 Kasım Cumartesi yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre; EUS ve STS Eczacılık, Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde düzenlenecek. 13.45'te başlayacak sınavlar 110 dakika sürecek. Sınavlar 15.35'te sona erecek. EUS için ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavlarda 75 çoktan seçmeli soru bulunacak. STS Eczacılık için 6 sınav salonu, EUS için 4 sınav salonu kullanılacak.

Sınavlarda toplam 82 görevli yer alacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sınav sonuçları 27 Kasım tarihinde açıklanacak. STS Eczacılık'ta adayların başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. EUS sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerli olacak.

Sınavlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yurt dışında Eczacılık alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran 684 aday STS-Eczacılık' a katılacak. Üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların katılacağı EUS' a ise 427 aday başvurdu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından iki sınavda toplam 6 aday yararlandı. Sınavlara 6 engelli aday katılacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA
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