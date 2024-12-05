EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI
Samsun'un Atakum ilçesinde kar maskesiyle evine gittiği komşusu Hafya A.'yı (68) darbedip, kolundaki 6 bileziği gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Emine B. (45) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsine çarptırıldı. Akrabası ise savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ev hapsine çarptırılan kadın, komşusunu darbedip yangın gasbetti! - Son Dakika
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