Ev Kurşunlamasında 1 Tutuklandı

Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde bir evin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Konak ilçesi 1. Kadriye Mahallesi'nde 30 Kasım'da bir evin kurşunlandığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Soruşturma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.S. (19) ve İ.V. (18), gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. hakimlikçe tutuklandı, İ.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yaşı küçük bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.