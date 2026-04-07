Ev Ortamı Sinir Sistemini Doğrudan Etkiliyor

Biruni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Şentürk, ev ortamının sinir sistemini doğrudan etkileyebildiğini belirtti. Şentürk, bir mekana girildiğinde hissedilen ferahlık veya huzursuzluğun sadece estetik bir tercih olmadığını, evin duyular üzerinden beyne sürekli veri gönderen bir uyaran alanı gibi çalıştığını açıkladı. Beynin bu verileri güven, tehdit, kontrol ve belirsizlik ekseninde değerlendirerek bedene 'rahatla' veya 'hazır ol' mesajı verdiğini ifade etti.

Ev ve iç mekan düzenlemelerinin insan bedeninde ölçülebilir fizyolojik karşılıklar oluşturabileceğine değinen Şentürk, mekanların yalnızca yaşanılan alanlar değil, aynı zamanda bedensel yanıtları şekillendiren çevresel düzenleyiciler olduğunu vurguladı. Özellikle renk, ışık, doğal unsurlar ve mekansal kurgunun sinir sistemini etkilediğini kaydetti. İnsan beyninin bir ortama girildiği ilk anda çevreden gelen verileri hızlıca işlediğini belirten Şentürk, ışık düzeyi, renkler, açıklık-kapalılık hissi gibi unsurların aynı anda algılandığını ve bunun sonucunda otonom sinir sisteminin devreye girerek bedenin gevşeme veya tetikte olma halini etkilediğini açıkladı.

Şentürk, ev içinde doğayla ilişki kuran unsurların önemli olduğunu, 'biyofilik tasarım' yaklaşımının sadece dekoratif bir tercih olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Gün ışığı, yeşil dokular ve doğal malzemeler gibi unsurların belirsizlik algısını azaltarak daha dengeli bir iç ortam hissi oluşturabileceğini kaydetti. Ayrıca, renk ve ışık konusundaki yaygın kabullerin her zaman doğru sonuç vermeyebileceğini, açıklık-koyuluk dengesi ve ışığın değişiminin de önemli olduğunu belirtti. İyi tasarımın herkes için aynı sonucu doğurmayabileceğine dikkat çeken Şentürk, evlerin sinir sistemine her gün sessizce mesaj veren çevresel yapılar olduğunu ve doğru iç mekan kurgusunun stres ve toparlanma dengesi üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.