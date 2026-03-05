İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü - Son Dakika
İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü

İzmir'de bir kişi evini tahliye etmediği gerekçesiyle kiracısını öldürdü
05.03.2026 10:17
İzmir'in Urla ilçesinde bir kiracı, ev sahibi ile kira tartışması sırasında tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Ev sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ev tahliyesi konusunda çıkan tartışmada ev sahibi kiracısını tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, kiracı Rıdvan Çelik (37) ile Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen ev sahibi N.Ü. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.Ü, ruhsatsız tabancasıyla Çelik'e ateş açtı.

TARAFLAR BİR SÜREDİR KİRA ANLAŞMAZLIĞI YAŞIYORDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. N.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira miktarında anlaşamadıkları, ev sahibi N.Ü'nün evin tahliye edilmesini istediği, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

