Evci Mahallesi İçin Yeni Mahalle Talebi
Evci Mahallesi İçin Yeni Mahalle Talebi

Evci Mahallesi İçin Yeni Mahalle Talebi
13.02.2026 16:20
Samsun'un Terme ilçesinde Evci Mahallesi sakinleri, yeni mahalle kurulması için dilekçe verdi.

Samsun'un Terme ilçesinde Evci Mahallesi sakinleri, mahalleden ayrılarak yeni bir mahalle kurulması talebiyle ilgili sürece ilişkin açıklama yaptı.

Terme Belediye Meclisi gündemine gelen ve ilgili komisyona havale edilen Evci Mahallesi'nin bölünmesi konusuna ilişkin mahalle sakinleri, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Mahalle sakinleri, konuyla ilgili hazırladıkları dilekçeleri yetkililere iletti.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Sami Pekşen, Evci Mahallesi'nden Karasu ve Miliç mevkisinin ayrılarak yeni bir mahalle oluşturulmasına yönelik dilekçenin Terme Belediye Başkanlığı tarafından vatandaş talebi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sınır değişikliği yapılarak Yalı ve Sakarlı mahallelerine bir kısım bölgenin dahil edilmesi, Evci Mahallesi'nden daha küçük yüzölçümüne sahip yeni bir mahalle kurulmasının Terme Belediyesi Meclis Toplantısı gündemine alındığını anlatan Pekşen, "Mahallemizin sınırlarını, birlik ve bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren bu tür önemli bir kararın sağlıkla şekilde alınabilmesi için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve vatandaşlarımızın gerçek iradesinin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Evci Mahallesi'nin bir bütün olarak kalması, toplumsal birlikteliğimizin devamı için büyük önem arz etmektedir." dedi.

Pekşen, hazırlanan itiraz dilekçelerinin halkın gerçek taleplerini yansıttığını ve belediye birimlerine teslim edildiğini anlatarak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

