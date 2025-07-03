Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
K.Y. (67) idaresindeki 18 EC 180 plakalı otomobil, Gökçek köyü mevkiinde kırmızı ışıkta duran E.G. (34) yönetimindeki 03 F 1189 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki H.Y. (64), H.S.K. (36), D.K. (11) ve G.K. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Evciler'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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