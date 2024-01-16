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Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırılmaya Başlandı - Son Dakika
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Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artırılarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.

Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırılmaya Başlandı
16.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:47
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenen toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.

ŞUBATTA AYLIK ÖDEME 7 BİN 608 TL OLACAK

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ayrıca ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında artırılarak, hak sahiplerinin hesaplarına 7 bin 608 TL olarak yatırılacak.

Kaynak: DHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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