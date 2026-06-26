Evde Eğitim Alan Öğrenciye Karnesi verildi

Malatya'da evde eğitim gören 12. sınıf öğrencisine karnesi teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Hacı Ahmet Akıncı Lisesi öğrencisi olan ve evde eğitim gören Hatime Çalışkan'ı ziyaret etti.

Bakır, Çalışkan'a başarı dileyerek, azim ve gayretinden dolayı tebrik etti.

Daha sonra Çalışkan'a mezuniyet belgesi takdim edildi.