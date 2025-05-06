Evde Güvenli Yaşamın Temelleri Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Evde Güvenli Yaşamın Temelleri Semineri

Ataşehir Belediyesi ve 118Y Lions Kulübü tarafından düzenlenen seminerde, evde güvenli yaşam alanları oluşturmanın yolları ve olası tehlikelerle ilgili bilgi verilecek. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenler, Kayışdağı Lions Ataevi'nde yarınki seminerde yer alabilir.

06.05.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve 118Y Lions Kulübü iş birliğiyle Kayışdağı Lions Ataevi'nde, "Evde Güvenli Yaşamın Temelleri" semineri düzenlenecek. Evde güvenli yaşam alanları oluşturmanın yollarını keşfetmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz etkinliğe katılım sağlayabilecek.

Ataşehir Belediyesi ve 118Y Lions Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Evde Güvenli Yaşamın Temelleri" semineri, yarın saat 11.30'da Kayışdağı Lions Ataevi'nde yapılacak.

Seminerde, evde karşılaşılabilecek olası tehlikelerin ve risklerin daha iyi analiz edilmesi sağlanacak ve bu tehlikeler karşısında alınması gereken önlemlere dikkat çekilecek.

Seminerin eğitmeni olarak, İSG Yönetim Sistemi Danışmanı Lerzan Erkan, katılımcılara evde güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verecek. Erkan, katılımcılara yangın, elektrik kaçakları, olası kaza durumları ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için güvenlik tedbirleri konusunda rehberlik edecek. Evde alınabilecek basit ama etkili önlemlerle güvenliği artırmak için pratik çözümler sunulacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evde Güvenli Yaşamın Temelleri Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:48:27. #7.13#
SON DAKİKA: Evde Güvenli Yaşamın Temelleri Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.