(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve 118Y Lions Kulübü iş birliğiyle Kayışdağı Lions Ataevi'nde, "Evde Güvenli Yaşamın Temelleri" semineri düzenlenecek. Evde güvenli yaşam alanları oluşturmanın yollarını keşfetmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz etkinliğe katılım sağlayabilecek.

Ataşehir Belediyesi ve 118Y Lions Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Evde Güvenli Yaşamın Temelleri" semineri, yarın saat 11.30'da Kayışdağı Lions Ataevi'nde yapılacak.

Seminerde, evde karşılaşılabilecek olası tehlikelerin ve risklerin daha iyi analiz edilmesi sağlanacak ve bu tehlikeler karşısında alınması gereken önlemlere dikkat çekilecek.

Seminerin eğitmeni olarak, İSG Yönetim Sistemi Danışmanı Lerzan Erkan, katılımcılara evde güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verecek. Erkan, katılımcılara yangın, elektrik kaçakları, olası kaza durumları ve özellikle çocuklar ile yaşlılar için güvenlik tedbirleri konusunda rehberlik edecek. Evde alınabilecek basit ama etkili önlemlerle güvenliği artırmak için pratik çözümler sunulacak.