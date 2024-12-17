Evde Sağlık Hizmeti 572 Vatandaşa Ulaşıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Gazi Üniversitesi ile iş birliğiyle yürüttüğü evde sağlık ve danışmanlık hizmetinden 572 vatandaş yararlanıyor.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile belediyenin işbirliği kapsamında sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara 2 yıldır evinde sağlık ve danışmanlık hizmeti veriyor.

Hizmetten Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan 572 vatandaş yararlanıyor. Hizmet kapsamında vatandaşlara haftada 2 gün birer saat egzersiz hizmeti veriliyor, beslenme programları hazırlanıyor ve şeker ile tansiyon ölçümleri yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Özçam, projenin yaşlı bireylerin sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmelerine katkı sağladığını, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aysun Erdal ise öğrencilerle birlikte rutin sağlık kontrolleri ve sağlık danışmanlığı yaptıklarını, dönüşlerin çok olumlu olduğunu vurguladı.