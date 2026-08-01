Evde Yangın: 5 Yaralı - Son Dakika
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Evde Yangın: 5 Yaralı

Evde Yangın: 5 Yaralı
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Ordu'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, evde çıkan yangın sırasında mutfak tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıklı Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2'nci katında yaşayan A.K. (66), mutfakta çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Mutfağa girdiği sırada tüpün patlaması sonucu A.K. ile evde bulunan K.A. (68), Y.K. (56), F.K. (66) ve E.A. (59) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Öte yandan, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evde Yangın: 5 Yaralı - Son Dakika

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