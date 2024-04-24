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Evden çıkamayan engelli çocuklara 23 Nisan sürprizi

Engelli bireylere evde tiyatro gösterimi

MALATYA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu coşkuya ortak olamayan engelli çocukları evlerinde ziyaret eden tiyatrocular sahneledikleri oyunlarla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Tüm Türkiye'de çocuklar bundan 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okullarında ve tören alanlarında doyasıya kutlarken, evlerinden çıkma imkanı bulunmayan birçok engelli çocuk ise bu coşkuya ortak olamadı.

Malatya'da ise bir tiyatro gurubu bu durumda olan engelli çocukları evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı. Nasreddin Hoca ve Pamuk Prenses kostümleri ile engelli çocukları bugünde yalnız bırakmayan tiyatro topluluğunun gösterisi ile dışarıdaki coşkuya ortak olamayan çocukların neşesi ise görmeye değerdi.

Tiyatrocu Ömer Konakçı, 23 Nisan olması nedeniyle dışarıya çıkamayan çocuklara tiyatroyu evlerine götürerek bu coşkuyu yaşamalarını sağladıklarını belirterek, gün boyu birçok çocuğun evlerini ziyaret ederek tiyatro oyunu sergileyeceklerini söyledi.

Tiyatrocu Birgül Özçınar'da gönüllü olarak dışarı çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek 23 Nisan coşkusunu yaşamalarına vesile olduklarını söyledi. Aileler ise bu hizmetlerinden dolayı tiyatro gurubuna teşekkür etti.