Everbright Eski Başkanı 12 Yıl Hapis Cezası Aldı

Güncel

SHİJİAZHUANG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in devlete ait bankası Everbright Grubu'nun eski yönetim kurulu başkanı Tang Shuangning, zimmete para geçirme ve rüşvet alma suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletindeki Tangshan Orta Halk Mahkemesi'nin salı günü açıkladığı karara göre Tang'a 1,3 milyon yuan (yaklaşık 181.000 ABD doları) para cezası da verildi. Tang'ın zimmetine geçirdiği para ve tüm yasadışı kazançlarının da geri alınarak ya mağdur ettiği kişilere iade edilmesine ya da devlet hazinesine teslim edilmesine karar verildi.

Tang hakkında yürütülen soruşturmada Nisan 2003'te Merkez Bankası'ndaki pozisyonunu da kullanarak yaklaşık 3 milyon yuan değerinde kamu malını kendi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Tang'ın 2000-2017 yıllarında çeşitli görevlerini başkalarına menfaat sağlamak için kullandığı ve karşılığında yasadışı olarak 11 milyon yuandan fazla nakit ve değerli eşya aldığı da tespit edildi.

Mahkeme, Tang'ın teslim olması ve yargılamalar sırasında işbirliği yapmasını hafifletici sebep olarak kabul etti.