Everest Dağı'na tırmanan Moğolistanlı iki dağcı hayatını kaybetti

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ULAN BATUR, 20 Mayıs (Xinhua) -- Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na Nepal tarafından başarılı şekilde tırmanan ve yedek oksijenleri ile Şerpa rehberleri bulunmayan Moğolistanlı iki dağcı trajik şekilde hayatını kaybetti.

Moğolistan Ulusal Dağcılık Federasyonu'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki Tsedendamba Usukhjargal ve 31 yaşındaki Lkhagvajav Purevsuren zirveye ulaşmadan hemen önce en son Pazar akşamı Güney Geçidi diye de bilinen 4. Kamp'tan irtibat kurdu.

Usukhjargal'ın cansız bedeni Cuma günü sabah saatlerinde Everest Dağı'nın güney zirvesi yakınlarında yaklaşık 8.600 metre irtifada bulunurken, Purevsuren'in cansız bedenine ise aynı gün 8.400 metre irtifadaki Balkon bölgesi (8.400 metre) civarında ulaşıldı.

Federasyon yayımladığı resmi açıklamada, dağcıların cep telefonlarında 13 Mayıs saat 11.57'de Everest Dağı'nın zirvesine ulaştıklarını gösteren fotoğraf ve videoların bulunduğunu belirtti.

Usukhjargal'ın bir video kaydında, "Vatanımızdan 50 günden fazla ayrı kaldıktan sonra nihayet dünyanın zirvesine ulaştık" dediği görülüyor.