Everest Dağı'nda Kaybolan Kenyalı Dağcı Ölü Bulundu - Son Dakika
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Everest Dağı'nda Kaybolan Kenyalı Dağcı Ölü Bulundu

Everest Dağı\'nda Kaybolan Kenyalı Dağcı Ölü Bulundu

Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui, Everest Dağı zirvesi yakınında ölü olarak bulundu. Kirui'nin cesedi, Everest'in zirvesine yakın bir bölgede tespit edildi. Kenyalı dağcıya rehberlik eden Nepalli dağcı Nawang ise hala haber alınamadı. Kirui, oksijen takviyesi almadan Everest Dağı'na tırmanma girişiminde bulunan ilk Afrikalı dağcı olarak biliniyor. Everest Dağı'ndaki kötü planlama ve olumsuz hava koşulları, birçok dağcının hayatını kaybetmesine neden oluyor.

23.05.2024 18:05
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Kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki Kenyalı dağcı Cheruiyot Kirui, Everest Dağı zirvesi yakınında ölü bulundu.

Everest Today'in haberine göre, Kirui'nin cesedi Everest'in zirvesine yakın bir bölgede tespit edildi. Kenyalı dağcıya rehberlik eden Nawang isimli Nepalli dağcıdan ise henüz haber alınamadı.

Kenyalı dağcı Kirui ve Nepalli rehberinden dünden beri haber alınamıyordu.

Kirui'nin oksijen takviyesi almadan Everest Dağı'na tırmanma girişimde bulunan ilk Afrikalı dağcı olduğu belirtildi.

Everest Dağı'ndaki tırmanışlarda kötü planlama ve olumsuz hava koşulları bazı dağcıların hayatını kaybetmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

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