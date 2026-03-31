Evime Giden Yol Sergisi Açıldı
31.03.2026 10:41
Filistin temalı resim sergisi, ev ve hafıza kavramlarını ele alıyor, 5 Nisan'a kadar açık.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde hazırlanan "Evime Giden Yol" başlıklı karma resim sergisi, Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Savaşlar, saldırılar ve zorunlu göçlerle yok edilen evler ve sessizleştirilen hafızaların ele alındığı sergide, 39 öğretmenin 45 eseri yer aldı.

Filistin teması çerçevesinde hazırlanan sergi, 30 Mart'ın, Filistin halkı için "Toprak Günü" olarak anılmasına özel, ev, hafıza, aidiyet ve eve dönüş umudu kavramları merkeze alınarak hazırlandı.

"Tarafımızı belli ediyoruz"

Açılışta konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, insanlığın en acı günlerinin ve tarihin en karanlık sayfalarının bir yansımasının sergide bir araya geldiğini belirterek, "Keşke bu sergi hiç olmasaydı, biz daha farklı bir konuda böyle bir çalışma yapmış olsaydık, gözlerimizi kapadığımızda hayalimizde dahi farklı şeyler düşünebilseydik. Maalesef hem gerçekte hem hayalimizde, bu acı yüreğimizin tam ortasında." dedi.

İnsanlık tarihinin hem iyiliklere hem kötülüklere şahitlik ettiğine dikkati çeken Yentür, şunları aktardı:

"Kötülerin adı yok olup gitmiştir ama iyiler hep var olmuştur. Taş duvarlar dile gelse nelere şahitlik etmiştir. Bu zamanın şahitliğine biz burada bir not düşüyoruz. Bu çok kıymetli ve değerli. Bu kötülük karşısında nerede olduğumuzu özellikle ifade ediyor, tarafımızı belli ediyoruz. Fırçalardan, yüreğimizden, aklımızdan, gönlümüzden merhamet, şefkat, adalet, barış, kardeşliğin renkleri, öğretmenlerimizin, sanatçılarımızın tuvaliyle buluşmuş."

Yentür, yaşanan zulüm, hainlik, gaddarlık gayriinsaniliğin karşısında olduklarını vurgulayarak, "Dünyada Amerika'nın kötü öncülüğünde İsrail'in uyguladığı bir insanlık katliamı, soykırım var. Maalesef kadın, çoluk çocuk, tarih, kültür, medeniyet demeden bir yok edilme var. Bu yok edilmenin karşısında durarak, sanatın gücüyle ruhuyla bir resim sergisi açtık. O yüzden daha çok öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın bu sergiyi ziyaret ederek bu farkındalığa, bilince ortak olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah barış ve yeniden medeniyet tesisi oluşturacaktır"

İstanbul Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik de serginin hem anlamlı hem de sorumluluklarını artıran bir faaliyet olduğuna işaret ederek, "Toprak demek sadece üzerinde yürüdüğümüz bir zemin değil, bir kimlik, kök, arayıştır. Özellikle Filistin gibi bir coğrafyayı konuştuğumuzda, bu toprak çok daha farklı anlamlar ifade ediyor. Bugün Filistin'de yaşananları sadece o coğrafyada yaşayan insanların acısı gibi görmemiz mümkün değil. İnsanlığın, bizim için, bizler için çok önemli bir imtihan sürecini yaşıyoruz. Sanat da bu süreci görünür kılmak için önemli unsurlardan bir tanesi." görüşünü paylaştı.

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz İpek ise Gazze'nin bir insanlık sınavı olduğunu aktararak, "Gazze'de insanlığın, medeniyetin ölçüleri yok edilmiştir. Gazze'de örgütsel bir kötülük insanlığın değerini yok etmektedir. Bu sebeple Londra, Paris, İstanbul, Washington, Berlin'deki gösteriler etnik ve dinsel değerlerden uzak, sadece insanlık için ayağa kalkmaktadır. Bu sessizliği kırmak için sizin fırçalarınızla emeğinizle oluşturduğunuz bu eserler, inşallah barış ve yeniden bir medeniyet tesisi oluşturacaktır." diye konuştu.

Sergi, 5 Nisan'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

