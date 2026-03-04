Evlilik Kredisi İftarı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, valilik himayelerinde Kızlar Tesisi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, gençlerin yuvalarını sağlam temeller üzerine inşa etmelerinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

Genç çiftlere huzur ve mutluluklar dileyen Kızılkaya, "Güçlü aile, güçlü toplum" anlayışıyla gençlerin evlilik yolculuğunda gösterdikleri cesaret ve kararlılığı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.???????

Programına Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve çiftler katıldı.