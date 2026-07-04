Evlilik Kredisiyle Gençler Destekleniyor - Son Dakika
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Evlilik Kredisiyle Gençler Destekleniyor

Evlilik Kredisiyle Gençler Destekleniyor
04.07.2026 14:17
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Bakan Göktaş, evlenecek gençlere 160 bin kredi verildiğini duyurdu ve projeyi açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 160 binden fazla gencin evlilik kredisi ödemesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler; hayır sizleri evlendirmeye yönelik bir uygulama hazırlığımız yok. Evlilik yolculuğuna adım atan gençlerimizin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsiyor; attıkları her adımda onları desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemiz ve evlilik öncesi eğitimlerimizle genç çiftlerimizin yanındayız. Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL, 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Evlilik, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlilik Kredisiyle Gençler Destekleniyor - Son Dakika

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