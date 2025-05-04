Evliya Çelebi'nin Hayatı Sahneye Taşındı - Son Dakika
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Evliya Çelebi'nin Hayatı Sahneye Taşındı

Evliya Çelebi\'nin Hayatı Sahneye Taşındı

Tire'de 'Seyyah 2025' dans gösterisi, Evliya Çelebi'nin hayatını sanatla buluşturdu.

04.05.2025 12:52
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İzmir'in Tire ilçesinde, ünlü Türk gezgin Evliya Çelebi'nin hayatından kesitlerin sahnelendiği "Seyyah 2025" dans gösterisi izleyiciyle buluştu.

Yaren Kültür Sanat Spor Kulübü tarafından hazırlanan gösteri, Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda sahnelendi.

Yaren Kültür Sanat Kulübü Başkanı Halil Altın, Evliya Çelebi'nin hayatından esinlendiklerini belirterek, "Geleneksel halk dansları ve tiyatral unsurlarla anlatmaya çalıştığımız bir proje. Evliya Çelebi'nin hayatı bizi çok etkiledi ve bunu sahneye taşımak istedik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz projeyi birkaç yıl daha devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evliya Çelebi'nin Hayatı Sahneye Taşındı - Son Dakika

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