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Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen bölge gezginlerce ziyaret edildi

AĞRI - Ağrı'da, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yer alan bölgeye giden bir grup gezgin, küresel ısınmaya dikkat çekti.

Ağrı'da, farklı mesleklerde çalışan bir grup insan bir araya gelerek Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyüne doğru yola çıktı. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yer alan ve mineralli suyuyla meşhur olan bölgeye kilometrelerce yol yürüyerek ulaşan grup, burada hem küresel ısınmaya dikkat çekip hemde doğanın tadını çıkardı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanı olan 73 yaşındaki Profesör Feyyaz Cengiz Dikmen, bölgenin ziyaret edilemsi gereken bir yer olduğunu belirterek, " Burası yaklaşık 2 bin 400 metre rakım olarak. Burada teneffüs edilmesi gereken bir hava var. Ben 73 yaşındayım. 5 kilometre köyden buraya geldik,

5 kilometre döneceğiz. Bizim gibi yaşlı insanlar için bile çok gelinmesi gereken bir yer." dedi.