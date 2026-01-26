Bursa'da "Caz Pazarı" Konserlerinin Konuğu, "Evrencan Gündüz ve Uzaylılar" Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da "Caz Pazarı" Konserlerinin Konuğu, "Evrencan Gündüz ve Uzaylılar" Oldu

26.01.2026 16:46  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Caz Pazarı' konserinde Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, blues, rock ve cazı harmanlayarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan grup, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Caz Pazarı" konserleri kapsamında sahne alan "Evrencan Gündüz ve Uzaylılar", blues, rock ve cazın iç içe geçtiği repertuvarlarıyla müzikseverlerden büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay gerçekleştirilen "Caz Pazarı" konserleri, caz müziğinin keyifli melodilerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Projenin son konuğu, Evrencan Gündüz ve Uzaylılar oldu. Geniş repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle dinleyenlere keyifli bir akşam yaşatan grup, kendine has yorumları ve güçlü sahne performansıyla dikkati çekti. Konser boyunca izleyiciler alkışlarıyla sanatçılara eşlik ederken, salonda coşkulu anlar yaşandı.

Programın sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, başarılı performanslarından dolayı Gündüz'e çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Evrencan Gündüz, Etkinlikler, Güncel, Bursa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Caz Pazarı' Konserlerinin Konuğu, 'Evrencan Gündüz ve Uzaylılar' Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da "Caz Pazarı" Konserlerinin Konuğu, "Evrencan Gündüz ve Uzaylılar" Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.