Evrende Su Arayışı: Gençlerle Bilim Kafe Söyleşisi - Son Dakika
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Evrende Su Arayışı: Gençlerle Bilim Kafe Söyleşisi

Evrende Su Arayışı: Gençlerle Bilim Kafe Söyleşisi
27.06.2025 20:15
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YÖK'ün Bilim Kafe etkinliğinde Dr. Umut Yıldız, evrende su arayışını gençlerle tartıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "Bilim İletişimi Ofisi" tarafından 81 ildeki 150'yi aşkın üniversitede koordine edilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Evrende Su Arayışı" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye dönen ODTÜ Bilim İletişimi Ofisi Direktörü Dr. Umut Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

Söyleşi kapsamında gençlerle bir araya gelen Yıldız, konuşmasında gezegenler ve yıldızların oluşumunda suyun rolü, insanlığın evrende su ve yaşama dair izler araması, evrenin dünya dışındaki bir noktasında yaşam formlarına rastlanıp rastlanamayacağı gibi konulara yer verdi.

Söyleşinin ardından, AA muhabirine etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldız, YÖK'ün Türkiye çapında tüm üniversitelerin dahil olduğu Bilim Kafe projesinin, halkın bilimle buluşması açısından çok değerli olduğunu dile getirdi.

Yıldız, insanların çeşitli şehirlerin çeşitli üniversitelerinde, farklı konularda bilim insanlarıyla bir araya gelmelerinin güzel bir deneyim olacağını belirterek "Bilim insanlarının laboratuvarlarda, kendi odalarında bilimsel çalışmalarını yapmaları bilimsel camia için çok önemli bir şey ama bu yaptıklarını halka da tanıtmaları gerekiyor, halka da anlatmaları gerekiyor ki daha çok kendi çalışmalarında destek bulsun ve bu şekilde daha çok fon kazansın, bu fonlarla daha çok doktora öğrencileri, master öğrencileri yetişsin, daha çok insan yetişsin ve bilim katlanarak büyüsün istiyoruz." diye konuştu.?

Türkiye'nin fırsatlarla dolu büyük bir ülke olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Türkiye, uzay konusunda yepyeni atılımların yapıldığı bir ülke. Dolayısıyla benim gibi yurt dışında çalışmış insanlar Türkiye'ye gelebilirler ve bu şekilde buradaki uzay çalışmalarının hızlanmasına vesile olabilirler. Bu, sadece Türkiye özelinde de değil, dünya farklı bir uzay yoluna doğru gidiyor. Özellikle roketlerin çok ucuzlaması, gelecekte Starship denilen roketle yaklaşık 150 tonun uzaya tek bir seferde çıkartılacak olması ve bunun çok ucuz bir şekilde yapılacak olmasıyla beraber, eminim ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok fazla uzay şirketi kurulacak ve bu uzay şirketlerinin dünyada kurulduğu gibi Türkiye'de de artması benim en büyük dileğim. Gençlere uzayla ilişkili mesleklere yönelmelerini tavsiye edebilirim."

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Umut Yıldız, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evrende Su Arayışı: Gençlerle Bilim Kafe Söyleşisi - Son Dakika

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