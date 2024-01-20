Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde Evreşe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe belde Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde mutabakata varılarak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Evreşe Belediyesinin, Hizmet-İş Sendikası ile imzaladığı toplu iş sözleşmesiyle belediyeye bağlı Personel Limitet Şirketi işçilerinin en düşük ücreti 37 bin liraya, ikramiyeleri ise 52 günden 77 güne çıkarıldı.

Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye personeliyle halka güler yüzle hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çalışanların hakkını hukukunu düşünmek zorunda olduklarını belirten Soyuak, "Evreşe'miz için canla başla çalışan arkadaşlarımıza yapılan bu zamlar helal olsun. Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece gündüz hep beraber çalışıyoruz ve yaptığımız faaliyetlerle halkımıza faydalı olmayı amaçlıyoruz. Bu sözleşme hepimize hayırlı olsun." dedi.

Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz ise "Evreşe beldemize her gelişimizde yenileşmeye, gelişmeye ve yeni katılan hizmetlere şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.