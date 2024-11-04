Evsiz Kadın Konteyner Evde

Güncel

OSMANİYE'de evi olmadığı için sokakta kalan Müjgan Mortaş (49), Vali Erdinç Yılmaz'ın talimatıyla, depremzedeler için kurulan Karaçay Konteyner Kent'teki bir eve yerleştirildi.

Evi olmadığı için sokakta, duvar kenarına yasladığı çatı parçasının altında yaşam mücadelesi veren Müjgan Mortaş ile ilgili sosyal medyada 2 Kasım'da yapılan bir fotoğraf paylaşımını ihbar kabul eden Vali Erdinç Yılmaz konuyla ilgili talimat verdi. Harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Mortaş'ın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde buldu. Mortaş ilk görüşmede yardım ve desteği kabul etmediğini bildirdi. Yapılan ikna çalışmalarının ardından Mortaş, Karaçay Konteyner Kent'teki bir konteynere yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Müjgan Mortaş'ı kaldığı konteyner evde ziyaret etti. Mortaş'ın sağlıklı ve güvenli bir alanda olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tolga Nacar, "Müjgan ablamızı ilk olarak bulamamıştık. 2 Kasım günü saat 14.30 civarlarında yerri belirledik ve bulunduğu yerden alıp Valimiz Erdinç Yılmaz'ın da talimatlarıyla konteyner eve yerleştirdik. Daha sıcak bir ortamda daha iyi bir yerde bulunmasını sağlıyoruz. Bu noktada Valimiz Erdinç Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz" dedi.

Tolga Nacar, Müjgan Mortaş'ın giyecek, gıda ve diğer tüm ihtiyaçlarının burada karşılanacağını sözlerine ekledi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ Osmaniye,