Eyal Zamir'in Tehditleri - Son Dakika
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Eyal Zamir'in Tehditleri

Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Filistinlilere yönelik tehditte bulundu ve savaşa devam edeceklerini belirtti.

03.02.2025 02:16
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İsrail'in istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'den 6 Mart'ta koltuğu devralacak yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tevrat'tan bir metne atıf yaparak Filistinlileri tehdit etti.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre Zamir, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığının düzenlediği konferansta, 2025'in savaş dolu bir yıl olacağını ve Filistinlilere karşı savaşa devam edeceklerini söyledi.

Zamir, Tevrat'ın Levililer kitabında geçen "Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim; onları tüketmeden geri dönmedim." ifadeleriyle Filistinlileri tehdit etti.

Savaşın henüz bitmediğini öne süren Zamir, "Önümüzde hala zorluklar var." dedi.

Daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında Tevrat'a sıkça atıflar yapmıştı.

İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi, 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa etmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 6 Mart itibarıyla Halevi'den boşalacak koltuğa Zamir'i atama kararı aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Tevrat, İsrail, Dünya, Son Dakika

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