Eyaletler Trump\'a Gümrük Vergisi Davası Açtı

NEW YORK, 4 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de 25 eyaletten oluşan bir koalisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere kapsamlı yeni gümrük vergileri uygulayarak yasal yetkisini aştığı iddiasıyla dava açtı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne pazartesi günü sunulan dava dilekçesinde, söz konusu ülkelerden ithal edilen ürünlerin büyük bölümüne kısa süre önce getirilen yüzde 10 ve yüzde 12,5 oranındaki gümrük vergilerine itiraz ediliyor. Dava dilekçesinde, bu ekonomilerden yapılan ithalatın, ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü oluşturduğu belirtildi.

Koalisyon, mahkemeden söz konusu gümrük vergilerinin durdurulmasını, hukuka aykırı ilan edilmesini ve bu kapsamda tahsil edilen vergilerin iade edilmesini talep etti.

Dava, Trump yönetiminin daha önce farklı yasal dayanaklarla uygulamaya koyduğu iki ayrı gümrük vergisi düzenlemesinin federal mahkemeler tarafından reddedilmesinin ardından kapsamlı gümrük vergisi rejimini sürdürme çabasına odaklanıyor. Eyaletler, federal yetkililerin, Yüksek Mahkeme'nin şubat ayında iptal ettiği benzer nitelikteki küresel gümrük vergilerini hızla yeniden yürürlüğe koymak amacıyla 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesini ve zorla çalıştırmaya ilişkin endişeleri bahane olarak kullandığını savunuyor.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın yasadışı gümrük vergileri, çalışan ailelere yüklenen ilave bir vergiden başka bir şey değil. Bu vergiler, gıda, temel ev ihtiyaçları, inşaat malzemeleri ve New Yorkluların günlük yaşamlarında ihtiyaç duyduğu sayısız ürünün fiyatını artırıyor" dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada benzer görüşleri paylaşan Oregon Eyalet Başsavcısı Dan Rayfield de söz konusu vergilerin yerel topluluklar üzerindeki ekonomik etkisine dikkat çekti. Rayfield, "Bugün Trump'ın yasadışı gümrük vergilerine karşı üçüncü davamızı açıyoruz. Başkan'ın bir kez daha Oregon'daki aileler ve küçük işletmeler için günlük ihtiyaç ürünlerinin maliyetlerini artırması karşısında biz de bir kez daha onu durdurmak üzere harekete geçen çok eyaletli bir koalisyonun ön safında yer alıyoruz" dedi.

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James ise, "Yüksek Mahkeme'de kaybeden yönetim, yeni gümrük vergileriyle aileler ve işletmeler üzerindeki vergi yükünü bir kez daha yasadışı şekilde artırmaya çalışıyor" dedi.

Koalisyonun argümanlarını reddeden Beyaz Saray ise Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamındaki gümrük vergilerinin, başkanın ilk görev döneminden bu yana "hukuki açıdan sağlam bir araç" olduğunu kanıtladığını ve mevcut yönetim döneminde de bu niteliğini koruduğunu savundu.

Koalisyonda New York'un yanı sıra Arizona, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Kuzey Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletleri yer alıyor.

Pazartesi günü açılan dava, yeni gümrük vergilerine karşı açılan en az ikinci büyük hukuki itiraz niteliği taşıyor. Daha önce de bir grup küçük işletme, Trump yönetiminin, Yüksek Mahkeme'nin kapsamlı gümrük vergisi politikasını iptal eden kararını aşmak amacıyla yeni bir hukuki dayanağa başvuramayacağını savunarak yönetime dava açmıştı.