Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan kişi gözaltına alındı

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. Olay sırasında kule tahliye edildi ve tırmanmaya çalışan kişi polis tarafından yakalandı.

11.08.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti.

Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstsüz kişinin Eyfel Kulesi'nin birinci ve ikinci katları arasına yerleştirilen olimpiyat halkalarının üstünde yer alan kısımda tırmandığı anlar yer aldı.

Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yaptığı, 26 Temmuz'da başlayan 2024 Olimpiyat Oyunları bugün sona erecek.

Kaynak: AA

Eyfel Kulesi, Fransa, Paris, Suç, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:09 İran bütün askerlerini komşu ülkenin sınırına yığdı İran bütün askerlerini komşu ülkenin sınırına yığdı
15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
18:53 TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar nedeniyle ligden çekildi
18:14 Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm Sokak ortasında karısını 3 kurşunla katleden adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocuklara bakmak istemeyince öldürdüm
18:12 Jose Mourinho’dan Pep Guardiola’ya olay gönderme Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme
17:52 Hırvatistan’a giden Türk vatandaşı kaçırıldı: Ağabey gözünü seveyim öldürecekler Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı kaçırıldı: Ağabey gözünü seveyim öldürecekler
17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na: SGK’ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var
17:18 Dünyanın en iyi takımları belli oldu İlk 25’te tek Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var
16:57 Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic’i kiraladı Çaykur Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i kiraladı
16:46 Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler Eşini sokak ortasında katleden şahsı linç ettiler
16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
16:10 İmzaların atılması an meselesi PSG’nin yıldızı Beşiktaş’a hayırlı olsun İmzaların atılması an meselesi! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a hayırlı olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 19:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement