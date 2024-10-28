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Eylül İzin Belgeleri Resmi Gazete'de

Eylül İzin Belgeleri Resmi Gazete\'de

Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerini yayımladı.

28.10.2024 00:45
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın Eylül Ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı Eylül Ayına ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi yayımlandı. Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanıyor.

Eylül ayı Dahilde İşleme İzin belgelerinde 589 şirketin ismi yer aldı. Şirketlerin üretimine göre verilen izin belgelerinde sektör olarak şu alanlar yer aldı;

"Gıda ürünlerinin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerinin imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, girim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı, ana metal sanayi, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç), elektrikli teçhizat imalatı, mobilya imalatı, başka yerde sıfınlandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, bina inşaatı, içeceklerin imalatı, bilgisayarların elektronik ve optik üretimlerinin imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatı, tütün ürünlerinin imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Üretim, Tarım, Eylül, Son Dakika

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