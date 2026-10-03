Eylülde dış ticaret açığı yüzde 24,8 azalarak 5 milyar 232 milyon dolara geriledi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artışla 25 milyar 976 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselişle 31 milyar 208 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığının, eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat Eylül 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 25 milyar 976 milyon dolara, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 31 milyar 208 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 10 artışla, 57 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 24,8 azalışla, 5 milyar 232 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 6,8 puan artarak yüzde 83,2, enerji verileri hariç tutulduğunda 14,7 puan artarak yüzde 100,3, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 3,3 puan yükselişe yüzde 97,7 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat, yüzde 24,3 artışla ve 14 milyar 165 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 2,2 ve 7 milyar 851 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 19,1 artışla ve 3 milyar 609 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93 (24 milyar 168 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,5 (909 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,5 (659 milyon dolar) olarak belirlendi.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 45 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 919 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 430 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 47,1 olarak hesaplandı.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 498 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 406 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 4 milyar 140 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Eylülde en çok ithalat, yüzde 7,1 artış ve 21 milyar 827 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 9,6 artış ve 4 milyar 797 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 0,5 düşüş ve 4 milyar 535 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 81,9 ile imalat sanayisinde (25 milyar 550 milyon dolar), yüzde 13 ile madencilik ve taş ocakçılığında (4 milyar 65 milyon dolar), yüzde 2,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (787 milyon dolar) hesaplandı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 267 milyon dolarla Çin, 2 milyar 248 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 776 milyon dolarla ABD oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 49 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 293 milyon dolarla Asya ülkeleri, 9 milyar 129 milyon dolarla AB ülkeleri ve 3 milyar 749 milyon dolarla diğer ülkeler olarak sıralandı.

GTS kapsamında ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolar, ithalat yüzde 5,4 yükselişle 281 milyar 998 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 5,3 artışla 492 milyar 971 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 5,8 yükselişle, 71 milyar 25 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 74,8 oldu.