Giresun'un Eynesil ilçesinde evde sobanın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Altınlı Mahallesi'nde yaşayan M.M'ye ait evdeki soba, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlama sırasında evde bulunan B.A. yaralandı.
Eynesil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eynesil'de Soba Patladı: 1 Yaralı - Son Dakika
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