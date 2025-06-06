Eyüp Sultan Camii, Kurban Bayramı'nda Binlerce Müslümanı Ağırladı

(İSTANBUL)- Eyüp Sultan Camii, Kurban Bayramı sabahı dünyanın dört bir yanından gelen binlerce müslümanı ağırladı. Camiye sığmayan vatandaşlar avlu ve meydanda saf tuttu. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ise cami ve çevresinde bayram öncesi kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Eyüpsultan'da Kurban Bayramı coşkusu bu yıl da büyük bir katılımla yaşandı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Eyüp Sultan Camii, sabahın erken saatlerinden itibaren ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşları ağırladı. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sahabesi Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduğu Eyüp Sultan Camii'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, cami içerisine sığmayınca avluda saf tuttu.

Bayram namazı önceli detaylı temizlik

Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi, bayram öncesinde cami ve çevresinde geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Temizlik ekipleri, Eyüpsultan Meydanı'nı köpüklü su ile yıkayıp paspas ve mop takımıyla kurulayarak, ziyarete gelen vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağladı. Cami içinde de detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Bayram sabahında hem manevi atmosferi hem de düzenli yapısıyla dikkat çeken Eyüp Sultan Camii, bu yıl da bayramın en özel adreslerinden biri oldu.