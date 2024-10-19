(İSTANBUL) - Süper Lig'de Eyüpspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı.
Eyüpspor 19. dakikada Ahmet Kutucu'nun attığı golle Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Eyüpspor Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Son Dakika › Güncel › Eyüpspor 1 - 0 Göztepe - Son Dakika
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