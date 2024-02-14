Eyüpsultan Belediyesi, 40 yıl evli çiftler için Sevgililer Günü programı düzenledi - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi, 40 yıl evli çiftler için Sevgililer Günü programı düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi, 40 yıl evli çiftler için Sevgililer Günü programı düzenledi

Eyüpsultan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilçede ikamet eden ve evlilikte 40 yılı dolduran çiftler için program düzenledi. Programda çiftlere nice 40 yıllar dileyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çiftlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Programda çiftler müzik eşliğinde eğlendi ve yastık hediye edildi. 43 yıllık evli bir çift, uzun evliliğin sırrının sabır, sevgi, saygı ve sadakat olduğunu belirtti.

14.02.2024 22:53
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Eyüpsultan Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilçede ikamet eden ve evlilikte 40 yılı dolduran çiftler için program düzenledi.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde "Sevginin Zamanla Taçlandığı 40 Yıl" sloganıyla gerçekleştirilen programda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çiftlere nice 40 yıllar diledi.

Köken, "Kocaman bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada bazen birbirimizi göremiyoruz. 14 Şubat'ta 40 yılını dolduran çiftlerimizle bir araya gelmek istedik. Siz de bizi kırmadınız, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İlçede yapılan hizmetleri anlatan Köken, "Şimdi yaşlı bakım merkezi yapacağız. En az 10 mahallede ikinci bahar kıraathanesi açacağız." dedi.

250 çiftin katıldığı yemekli gecede çiftler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gecede yastık hediye edilen çiftlerden 43 yıllık evli Sevim Yavuzyılmaz, uzun evliliğin sırrının sabır, sevgi, saygı ve sadakat olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, "Gençlere tavsiyem çok sabırlı olmaları. Hele de bu zamanda. Bir de birbirlerini çok sevmelerini tavsiye ediyorum. İki çocuğumuz, üç torunumuz var. Bugün de çok mutluyuz." diye konuştu.

Eşi Osman Yavuzyılmaz da uzun ve mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, "İnşallah gelecekte daha mutlu nice yıllar görürüz." dedi.

Kaynak: AA

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