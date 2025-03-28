Eyüpsultan Belediyesi'nden 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi'nden 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri

Eyüpsultan Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireyler için fidan dikme etkinliği ve farkındalık yürüyüşü düzenledi. Etkinlikler, mavi balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

28.03.2025 17:22  Güncelleme: 17:52
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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Otizmli bireylerin toplumla daha güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki "otizmli öğrencilerle fidan dikme" etkinliği oldu. Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından "farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor. Otizmli bireylerin toplumla daha güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki "otizmli öğrencilerle fidan dikme" etkinliği oldu. Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından "farkındalık yürüyüşü" düzenlendi. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Eyüpsultan Belediyesi de "otizmli öğrencilerle fidan dikme etkinliği" ve "farkındalık yürüyüşü" ile otizme dikkat çekti.

Tohum Otizm Vakfı ve LamON9 Derneği işbirliğiyle düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, otizmli öğrenciler ile birlikte Bağımsızlık Köyü'nde 19 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından "farkındalık yürüyüşü" düzenlendi.

"Mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı"

Ellerinde "Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız" yazılı pankart ve "Otizme Mavi Işık Yak! - Otizmli Bireyler İçin Sevgi ve Destekle El Ele – Otizmin Farkındayız, Onların Yanındayız – Otizme Ses Ver, Sevgiye Yer Ver" yazılı dövizler ile otizmin simgesi olan mavi uçan balonlar taşıyan grup; sahil yolundan Eyüp İskelesi'ne, oradan da karşı caddeye geçerek Cafer Paşa Sokağı üzerinden Eyüpsultan Meydanı'na yürüdü.

Etkinlik, Eyüpsultan Meydanı'nda otizmin simgesi olan mavi balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.

"Etkinlikler 9 Nisan'da devam edecek"

Bu etkinliklerin yanı sıra 9 Nisan tarihinde 10.30-12.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda "Ne Kadar Biliyoruz? Otizm Spektrum Bozukluğu Semineri", 13.00-16.00 saatleri arasında Esentepe ESMEK'te Mavi Boncuk Bileklik Yapımı etkinliği düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi'nden 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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