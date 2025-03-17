Eyüpsultan Belediyesi Ramazan İçin Dayanışma Durağı Kurdu - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Ramazan İçin Dayanışma Durağı Kurdu

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hizmetler sunan Dayanışma Durağı'nı hayata geçirdi. Başkan Özmen, bu uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışının örneği olduğunu vurguladı.

17.03.2025 17:19  Güncelleme: 18:37
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(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde düzenlediği etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz berber, terzi ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi hizmetler sunan Dayanışma Durağı'nda incelemelerde bulundu.

Eyüpsultan Belediyesinin, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Caferpaşa Medresesi'nde kurulan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz berber, terzi ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi hizmetler sunan Dayanışma Durağı'nı ziyaret etti.

Ramazan boyunca farklı etkinlik noktalarını ziyaret ederek yurttaşlarla buluşan Başkan Özmen, Dayanışma Durağı'nda, lostra (ayakkabı boyama), berber, terzi ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetlerinin verildiği bölümleri gezdi. Esnafla sohbet eden Özmen, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Özmen, Dayanışma Durağı ziyaretinin ardından belediyeye ait Hediyem Eyüpsultan Mağazası'na da uğrayarak mağazada satılan ürünleri inceledi.

"Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir uygulama"

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Dayanışma Durağı, ramazan ayı boyunca Eyüpsultan'da ikamet eden ve belediyenin sosyal destek hizmetlerinden faydalanan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet sunuyor. Bu kapsamda lostra, kuaför, berber, terzi ve sağlıklı beslenme danışmanlığı gibi hizmetler veriliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Dayanışma Durağı'ndan her gün 15.00 – 21.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabiliyor. Başkan Özmen, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun Eyüpsultan'da en güçlü şekilde yaşatılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Ramazan İçin Dayanışma Durağı Kurdu - Son Dakika

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