Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mayıs Ayında Önemli Hizmetler Sağladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mayıs Ayında Önemli Hizmetler Sağladı

10.06.2025 13:34  Güncelleme: 14:12
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Eyüpsultan Belediyesi, mayıs ayında sokak hayvanları için 830 muayene ve tedavi gerçekleştirdi, 10 hayvan sahiplendirildi ve toplamda 1.450 kilogram mama dağıtıldı.

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, mayıs ayında sokak hayvanlarına yönelik muayene, tedavi, kısırlaştırma, beslenme ve sahiplendirme gibi pek çok alanda hizmet verdi.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, mayıs ayı boyunca sokak hayvanlarına yönelik bir dizi çalışma yürüttü. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinden beslemeye, sahiplendirmeden koruyucu uygulamalara kadar pek çok alanda örnek adımlar atıldı.

830 hayvan muayene ve tedavi edildi

Mayıs ayında 830 can dostun muayene ve tedavisi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 528 hayvana iç ve dış parazit uygulaması yapılırken, 194 hayvana mikroçip takıldı; 160 hayvan kuduz aşısı oldu, 154 hayvan ise kısırlaştırıldı.

10 patili dost yeni yuvasına kavuşturuldu

Eyüpsultan'da sahiplendirme çalışmaları da hız kesmeden devam etti. Mayıs ayında 10 patili dost sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

Beslenme desteği devam ediyor

Sokakta yaşayan can dostların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla ise 960 kilogramı köpek, 490 kilogramı kedi maması olmak üzere toplam bin 450 kilogram mama dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mayıs Ayında Önemli Hizmetler Sağladı - Son Dakika

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