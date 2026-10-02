Eyüpsultan Camisi'nde havaya 4 el ateş edilmesine ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eyüpsultan Camisi'nde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eyüpsultan Camisi'nde 28 Eylül'de yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan A.A.Ç. ve S.A'nın sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alındı.

Şüpheli A.A.Ç'nin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Diğer zanlı S.A'nın ise hastaneye yatırılması uygun görüldü.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Eylül akşamı camide ibadetin devam ettiği sırada aralarında çıkan kavgaya ilişkin çalışma yapılmıştı.

Çalışmalarda, ruhsatlı silahla havaya 4 el ateş eden A.A.Ç. ile onunla tartışan S.A. (38) gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüpheliler arasındaki tartışmanın namaz sırasında başladığı, olayın ardından imamın camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenilmişti.