Eyüpsultan'da 19 Mayıs Coşkusu: Gençlik Festivali ve Fener Alayı

(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eyüpsultan'da da coşkuyla kutlandı. Gündüz konserler ve spor etkinlikleri, akşam ise fener alayı ile bayram coşkusu doruğa çıktı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin organize ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali, Osmanlı Park'ta gerçekleşti. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve eşi Yeşim Özmen'in de katıldığı festivalde gençler; konserler, sahne gösterileri, sportif aktiviteler ve oyun alanlarıyla unutulmaz bir bayram yaşadı.

Kerem İlbaylı konseriyle coşku zirveye çıktı

Festivalin en heyecanlı anlarından biri ise gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kerem İlbaylı konseri oldu. Festival alanını dolduran kalabalık, sevilen sanatçının sahnesiyle saatlerce dans ederek eğlendi.

Festival süresince gençler; Gençlik Spor Müdürlüğü öğrenci grubu konseri, DJ performansı, 3x3 basketbol ve tenis turnuvaları, kaykay yarışmaları, karaoke, canlı langırt, rodeo, balon futbolu, sumo güreşi, VR gözlükle sanal gerçeklik deneyimi, boks makinesi, futbol ve dart gibi etkinliklerle eğlendi.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Özmen, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Bayram hepimizin bayramı. Gençlerin de, çocukların da, annelerin de, babaların da, anneannelerin de, babaannelerin de bayramı. O yüzden herkese hitap edecek bir festival havasında geçmesini istedik. Herkes çok mutlu, onların mutluluğu bize de yansıyor. Nice bayramlarımız olsun, nice birlikteliklerimiz olsun, hep böyle coşkuyla olsun" dedi.

Gece, fener alayıyla aydınlandı

Festivalin ardından binlerce Eyüpsultanlının katılımıyla fener alayı düzenlendi. Saat 19.19'da Rami'den başlayan ve Eyüpsultan Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Başkan Özmen, eşi Yeşim Özmen, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dev Atatürk ve Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, meşaleler eşliğinde görsel bir şölen oluşturdu.

19 Mayıs kutlamalarının bir diğer adresi ise Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi (EKSM) oldu. Eyüpsultan Kaymakamı Aslan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zeki Gülter, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız ve Başkan Özmen'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Alibeyköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

Program, Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlerin sergilediği performanslar, bayram ruhunu salonlara taşıdı.