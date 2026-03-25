Eyüpsultan'da Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da alkol alan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşüp cinayetle sonuçlandı.

EYÜPSULTAN'da parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Muhammed K., Hüseyin Koç'a (34) elindeki kırık şişeyle saldırdı. Muhammed K.'yi öldüren şüpheli Muhammed K. gözaltına alındı. Olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay Eyüpsultan Alibeyköy mahallesinde 1 Mart Pazar günü meydana geldi. Parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin Koç, Hüseyin Özdemir ve Ahmet Abdülgani'yi yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç'un Muhammed K. tarafından kırılan şişe parçasıyla yaralandığı belirlendi. Hüseyin Koç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'YAN BAKTIN' TARTIŞMASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın 'Yan baktın' tartışması sonrası başladığını tespit etti. Parkta alkol alan iki grubun önce tartıştıkları daha sonra olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi. Polis olay yerinden kaçan diğer grup üyelerinden 4'ünü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada olayın firari şüphelisi Muhammed K.'nin kavga sırasında kırdığı şişeyle cinayeti işlediği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis firari Muhammed K.'yi yakalamak için yürüttüğü operasyonda önceki gece bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Muhammed K. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:27:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.