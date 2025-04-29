Eyüpsultan'da Dört Yeni Çocuk Etkinlik Merkezi Hizmete Girdi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Çocuk Etkinlik Merkezleri'nden (ÇEM) dört tanesi hizmete alındı. Belediye Başkanı Bülent Özmen, etkinliklerin başladığı Sakarya, Nişancı, Çırçır ve Esentepe ÇEM'leri ziyaret ederek çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkıda bulunmak ve çalışan ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yuvamız Eyüpsultan Çocuk Eğitim Merkezleri'nden yapımı tamamlanan Sakarya, Nişancı, Çırçır ve Esentepe Çocuk Etkinlik Merkezleri hizmet vermeye başladı.

Başkan Özmen, etkinliklerin başladığı merkezleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik merkezlerinde çocukların sevinçlerini paylaşan Özmen, "Çocuklarımızın daha mutlu, daha sağlıklı ve daha güvenli ortamlarda vakit geçireceği bu merkezler, hem onların gelişimine hem de ailelerimizin yaşam kalitesine değer katacak. Türkiye'de en çok çocuk etkinlik merkezi inşaatı devam eden ilçe belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz ilçemize ve komşularımıza hayırlı olsun. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün" diye konuştu.

Toplam 436 öğrenci, 20 derslikle hizmete başlayan Çocuk Etkinlik Merkezleri, çocukların olduğu kadar çalışan annelerin de yüzlerini güldürüyor. Çalışan annelerin çocukları için 'Uzun Gün' hizmeti veren, tam gün eğitim imkanı olan Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde dört farklı alanda branş öğretmeni bulunuyor ve dört öğün sağlıklı beslenme hizmeti sunuluyor.

Hizmete alınan dört merkez dışında Akşemsettin ve Düğmeciler Çocuk Etkinlik Merkezi ile İslambey Gündüz Bakım Evi'nde tadilat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Yeşilpınar ve Kemerburgaz Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin yapımına da en kısa sürede başlanacak.

Çalışmalar tamamlandığında Eyüpsultan genelinde daha önce bir olan ÇEM sayısı 10'a çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı Çocuk Etkinlik Merkezleri ile birlikte ilçedeki Çocuk Etkinlik Merkezleri sayısının 16'ya ulaşması bekleniyor.