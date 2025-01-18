Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi Leylak Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından yangın itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Gecekonduda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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