Eyüpsultan'da Kadınlar İçin Ücretsiz Türbe Gezileri Devam Ediyor

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi'nin, ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik ücretsiz olarak başlattığı türbe gezileri devam ediyor. Türbe gezisinde kadınlar sırasıyla Beşiktaşlı Yahya Efendi Türbesi'ni, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi'ni ve Yuşa Aleyhisselam Türbesi'ni ziyaret ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından ramazan dolayısıyla kadınlara özel düzenlenen türbe gezileri yoğun katılımla sürüyor. Gezilerde sırasıyla Beşiktaşlı Yahya Efendi Türbesi'ni, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi'ni ve Yuşa Aleyhisselam Türbesi ziyaret ediliyor. Kayıt zorunluluğu bulunan geziler, hafta için her gün 10.30 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Geziye katılacak yurttaşların, otobüslerin kalkış saatinden 30 dakika önce belirlenen noktalarda olması gerekiyor. Türbe gezilerine katılacaklar için otobüsler, Eyüpsultan Kaymakamlığı önü, Akşemsettin Veysel Karani Camii önü ve Alibeyköy mısır heykeli önünden kalkıyor.