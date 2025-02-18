Eyüpsultan'da Konteyner Yangını

Eyüpsultan'da inşaat alanında işçilerin kaldığı 7 konteyner, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Göktürk Mahallesi'ndeki bir konut inşaatında, işçilerin kaldığı konteynerlerin elektrik tesisatında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişik haldeki 7 konteyneri sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sonucu konteynerlerde büyük çapta hasar oluştu.
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