Eyüpsultan\'da Kurban Eti Dağıtımı

Eyüpsultan'da, Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığının koordinesinde ve hayırseverlerin katkılarıyla ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı.

Muhtarlığın bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım programına, ihtiyaç sahibi vatandaşlar katıldı. Kurulan derin dondurucularda muhafaza edilen paketlenmiş etler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan, burada yaptığı açıklamada, etkinliği 7 yıldır gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Amaçlarının mahalle halkının birbiriyle kaynaşmasını ve ihtiyaç sahiplerinin bu uygulamadan yararlanmasını sağlamak olduğunu belirten Özcan, "Bayramın 3 günü de muhtarlığımız hizmet vermeye devam ediyor. Kurban kesen vatandaşlarımızla, kurban kesemeyen vatandaşlarımızı burada buluşturuyoruz. Derin dondurucularımızı iki gün öncesinden hazırlıyoruz. Kurban kesen komşularımızın etlerini teslim alarak, kurban kesemeyen komşularımıza takdim ediyoruz." diye konuştu.

Özcan, kurban eti dağıtımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kurban etlerini teslim alan mahalle sakinleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Muhtar Süleyman Özcan'a ve hayırseverlere teşekkür etti.