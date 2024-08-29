Eyüpsultan'da Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 2 Kişi Yaralı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 2 Kişi Yaralı

Eyüpsultan\'da Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 2 Kişi Yaralı

Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Yaklaşık 15 metrelik yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

29.08.2024 12:11
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EYÜPSULTAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu. Yaklaşık 15 metrelik yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan, Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AFB 746 plakalı otomobil sürücüsü Davutpaşa caddesinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yaklaşık 15 metrelik yükseklikten ağaçlık alana uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından yukarı çekildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 2 Kişi Yaralı - Son Dakika

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