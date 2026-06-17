EYÜPSULTAN Karadolap Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin incelemeleri ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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