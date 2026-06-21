Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Eyüpsultan\'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
21.06.2026 03:09
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Eyüpsultan'da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

EYÜPSULTAN'da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletleriyle istasyonda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilin içerisindeki şüpheliler tarafından, bu kişilere silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

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