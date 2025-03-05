Eyüpsultan'da Teravih Namazı Sonrası Osmanlı Şerbeti İkramı

Güncel

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde birçok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Eyüp Sultan Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediliyor. Kendilerine ikram edilen şerbeti tadan vatandaşlar, eski bir geleneğin yeniden canlandırılmış olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.